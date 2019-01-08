Patlayan Sobanın Üzerindeki Yağ Çocuğu Yaktı
2 saat önce
Şanlıurfa'da patlayan sobanın üstündeki yağ bir çocuğun üzerine devrildi.
Şanlıurfa
'da patlayan sobanın üstündeki yağ bir çocuğun üzerine devrildi. Vücudunda yanık oluşan çocuk hastaneye kaldırılırken çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye
ilçesine bağlı Hacı Bayram
Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evdeki odun sobası büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonucu sobanın üzerindeki yağ bir çocuğun üzerine devrilirken evde yangın çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Evde çıkan yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:42 Kaynak: İHA
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