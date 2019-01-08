Son Dakika Haberleri: Patlayan Sobanın Üzerindeki Yağ Çocuğu Yaktı

Patlayan Sobanın Üzerindeki Yağ Çocuğu Yaktı

2 saat önce

Şanlıurfa'da patlayan sobanın üstündeki yağ bir çocuğun üzerine devrildi.

Patlayan Sobanın Üzerindeki Yağ Çocuğu Yaktı, System.String[]
Şanlıurfa'da patlayan sobanın üstündeki yağ bir çocuğun üzerine devrildi. Vücudunda yanık oluşan çocuk hastaneye kaldırılırken çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evdeki odun sobası büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sonucu sobanın üzerindeki yağ bir çocuğun üzerine devrilirken evde yangın çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Evde çıkan yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

Eyyübiye, İtfaiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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