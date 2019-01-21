Patlayan Su Borusu Buz Kütlesi Oluşturdu

Patlayan su borusu buz kütlesi oluşturdu VASKİ ekipleri, kepçelerin yol açma çalışması sırasında yaban domuzlarıyla karşılaşması büyük korkuya neden oldu Buz dağını kıran ekipler, dondurucu soğukta arızayı gidererek 10 mahalleye yeniden su verdiVAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde 10 mahalleye içme...

Patlayan su borusu buz kütlesi oluşturdu

VASKİ ekipleri, kepçelerin yol açma çalışması sırasında yaban domuzlarıyla karşılaşması büyük korkuya neden oldu

Buz dağını kıran ekipler, dondurucu soğukta arızayı gidererek 10 mahalleye yeniden su verdi



VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde 10 mahalleye içme suyu sağlayan hatta meydana gelen patlama sonucu buzdan dağ oluşurken, ekipler zorlu bir çalışma sonucu buzları kırarak arızayı giderdi.

Doğu Anadolu Bölgesinde hüküm süren aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de, mevsimin en soğuk anlarında bile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bildirilen arızalara ulaşmak ve halkın susuzluk sorununu gidermek için çalışmalarını sürdüren VASKİ ekipleri, Çaldıran'da ilginç bir durumla karşılaştı. Tepeli Mahallesi'ndeki arızaya giden ekipler, patlayan suyun dev bir buz dağına dönüştüğünü gördü. 10 mahalleye su sağlayan boru hattının patlaması ile meydana gelen mağduriyetin giderilmesi için seferber olan ekiplerin, kepçelerin yol açma çalışması sırasında yaban domuzlarıyla karşılaşması büyük korkuya neden oldu.

VASKİ ekipleri; kepçe ve kazma yardımıyla buz dağını kırarak su arızasına ulaşmaya çalıştı. Saatler süren uğraşıdan sonra borunun olduğu yere ulaşan ekipler, 200'lük su borusunu onardı. Günlerdir susuzluk çeken Başeğmez, Burcakalan, Aşağı Kuyuncak, Yukarı Kuyuncak, Han, Bezirhane, Yağbasan, Altıyol, Koçovası ve Yassıtepe mahalleleri de yorucu çalışmadan sonra tekrar suya kavuştu.

Ekiplerin aşırı soğuklarda verdiği inanılmaz mücadele, mahalle halkı tarafından takdir edildi.

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