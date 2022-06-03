Patlayan su borusu ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı!

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Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nden geçen içme suyu ana şebeke borusu, saat 05.30 sıralarında yüksek basınç nedeniyle patladı. Borunun patlamasıyla yolda göçük oluşurken, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ara sokaklar adeta nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi.

2 METRELİK ÇUKURA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi. Evini su basan Yaşar Akkurt, tüm eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirmek için çalışma başlattı.