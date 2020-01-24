Patlayan su borusu ilginç görüntülere neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patlayan su borusu ilginç görüntülere neden oldu - Son Dakika

Patlayan su borusu ilginç görüntülere neden oldu

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde patlayan borudan fışkıran suda araçlarını ıslatmak isteyen sürücüler, ilginç görüntüler oluşturdu.

İzmir'in Konak ilçesinde patlayan borudan fışkıran suda araçlarını ıslatmak isteyen sürücüler, ilginç görüntüler oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ile İzmir Saat Kulesi arasındaki parkta çim sulamada kullanılan boru patlayarak yola akmaya başladı.

Yaklaşık 4 metre yukarı fışkırarak fıskiye gibi yola dökülen suyla araçlarını "sudan geçirmek" isteyen sürücüler, yavaşlayarak suyun altından geçmeye çalıştı.

Bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde suyun ulaştığı iki şeritte trafik yoğunluğu oluştuğu, bazı sürücülerin trafiğin durmasına aldırmadan suyun altında bir süre durakladıkları anlar dikkat çekti.

Su borusu, bir süre sonra belediye ekipleri tarafından tamir edildi.

Patlayan su borusu ilginç görüntülere neden oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü
7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı İzmir'de çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili anne, anneanne ve teyze tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:44:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Patlayan su borusu ilginç görüntülere neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]