Patlayan su borusu nedeniyle evlerini su bastı - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde evinin önündeki ana su boruları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Osman Yılmaz, yaşadıkları sorunun bir an önce giderilmesini istiyor.

İspir ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan Osman Yılmaz'ın evi bahçesinden geçen ana su borularının patlamasıyla çöktü. Kendi imkanlarıyla tekrar evini yaptıran Yılmaz'ın, bu kez boruların tekrar patlamasıyla evini su bastı. Eşi ile birlikte evde korku ile yaşadıklarını belirten Yılmaz, yardım bekliyorlar.

Osman Yılmaz, "Benim evimin boynundan geçen bir ana boru var bu ana boru bir iki defa patladı evim çöktü yaptırdım. Birinde de param yok kimseden de para alamadım bir tane ufak tarlam vardı orayı sattım gelip evimi yaptırdım. Şimdi ise aradan biraz zaman geçti şimdi buradan geçen ana hatta yine sıkıntı var yine çökme var. Boru zayıf, boru eski bir boru, bu patladığı zaman bunun suyu tazyikle havaya atıyor. Eve doluyor, çatıya doluyor, her türlü bize zararı var. Çaresiz kaldık, yardım bekliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM