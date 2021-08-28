Patlayan su borusu yolları göle çevirdi - Son Dakika

Esnaflardan biri aniden basan su ile neye uğradıklarını şaşırdığını belirterek, belediyeye haber verdiklerini söyledi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, patlayan borunun yerini belirlemek için çalışma başlattı.

KARABÜK - Karabük 'te patlayan su borusu nedeniyle yollar göle dönerken, esnaf dükkanlarını basmak üzere olan suyu bariyerle engelledi.

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