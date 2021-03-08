Son dakika haber! - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı - Son Dakika

Son dakika haber! - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı

08.03.2021 14:06

Son dakika haber... - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı Tamircinin elindeki telefon bataryası patladı Bataryanın patlama anı güvenlik kamerasında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde telefonun tamir işlemi sırasında bataryası birden alev aldı.

- Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı

Tamircinin elindeki telefon bataryası patladı

Bataryanın patlama anı güvenlik kamerasında

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde telefonun tamir işlemi sırasında bataryası birden alev aldı. Telefon tamircisi, elindeki telefonu büyük bir panikle yere attıktan sonra dükkandan uzaklaştırırken, iş yeri duman altında kaldı.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir telefon tamircisinde meydana geldi. Gözcü GSM sahibi Mehdi Gözcü, bir müşterisinin batarya değişimi yapılmak üzere kendisine bıraktığı telefonun bataryasını sökmek istedi. Telefonun parçalarını söktükten sonra bataryanın çıkarılması sırasında Gözcü'nün elinde bulunan batarya birden alev aldı. Panikle elindeki telefon bataryasını yere atan Gözcü, bataryadan dumanların yükselmesi sonrasında ayağıyla dışarı atarak iş yerinden uzaklaştırdı.

"Kullanıcılar telefonlarını daha erken servise getirirlerse sağlıklı sonuçları olur"

Dükkanda yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, iş yeri sahibi Mehdi Gözcü, telefon kullanıcılarının bu tür arızalara karşı duyarlı olmasını ve telefon bataryalarının şişmeden servise getirmelerini istedi. Yaşananları anlatan Gözcü, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bataryayı söktüğüm anda alev almaya başladı. O an telaşla yere attım. Yerde ve elimde ufak çaplı yanıklar oluştu. Çok büyük bir sıkıntımız yok. Ancak müşterilerimizin telefonlarını servislere bu kadar geç getirmelerini istemiyoruz. Ufak bir sıkıntı olduğunda, batarya şiştiğinde birkaç gün içerisinde bize getirmelerini istiyoruz. Bu müşterimizin birkaç aydır bu sıkıntıyı çektiğini biliyoruz. Bu problemi yaklaşık 2 aydır çektiğini söyledi bize. Tabi şiştiğini fark ettim ama söktüğüm anda alev aldı. Bundan dolayı da böyle bir patlama yaşadık. Dükkan duman içerisinde kaldı. Ben bataryayı ayağımla dışarı atabildim. O anda hala daha yanmaya devam ediyordu. Müşterilerimiz telefonları ceplerine koyabiliyorlar. Kadınlar çantalarında taşıyabiliyor. Daha büyük tehlikelere sebep olabiliyor. Bu tür tehlikelerin ortaya çıkmaması için telefonları daha erken servise getirirlerse sağlıklı sonuçları olur" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı
Son dakika haber! - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı
Son dakika haber! - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı
Son dakika haber! - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı
Son dakika haber! - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cep Telefonu, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu         
22:39
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:55:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! - Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei