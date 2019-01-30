Patlayan Televizyon Evde Yangın Çıkardı
49 dakika önce
Patlayan televizyon evde yangın çıkardıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kapalı haldeki televizyonun patlaması sonucu evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Patlayan televizyon evde yangın çıkardı
MUĞLA - Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde, kapalı haldeki televizyonun patlaması sonucu evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Yangın, Eldirek Mahallesinde Erkan Yangın'a ait tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin salonundaki odun sobasına 1 metre mesafedeki televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını fark eden ev sahibi Yangın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın'ın kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştığı yangına olay yerine gelen itfaiyeye ekipleride müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, evde maddi hasara neden oldu.
Televizyonu sobaya yakın kurmasınlar
Ev sahibi Yangın, yangın sırasında dışarıda bulunduğunu belirterek eve girdiğinde odun sobasının yaklaşık 1 metre uzağında bulunan televizyonun patladığını gördüğünü söyledi. Evden çıkarken televizyonu kapattığını, televizyonun sobanın ısısıyla patlamış olabileceğini ifade eden Yangın, "Televizyonu sobaya yakın koymamak gerekiyormuş. Evde biraz hasarımız var. Buna şükrediyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:27 Kaynak: İHA
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