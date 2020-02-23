Patlayan televizyonun fişini çekmek isteyen baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde patlayan televizyonun fişini çekmek isteyen baba ve oğlu yaralandı.

Büyükçakır Mahallesi'ndeki bir evde televizyonun patlaması sonucu Alişah Apaydın (66) ile oğlu Cafer Apaydın (28) fişi çekmek istedi. Elleri yanan baba ve oğlu Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.