Patlayan televizyonun fişini çekmek isteyen baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patlayan televizyonun fişini çekmek isteyen baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Patlayan televizyonun fişini çekmek isteyen baba ve oğlu yaralandı

7 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde patlayan televizyonun fişini çekmek isteyen baba ve oğlu yaralandı.

Patlayan televizyonun fişini çekmek isteyen baba ve oğlu yaralandı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde patlayan televizyonun fişini çekmek isteyen baba ve oğlu yaralandı.

Büyükçakır Mahallesi'ndeki bir evde televizyonun patlaması sonucu Alişah Apaydın (66) ile oğlu Cafer Apaydın (28) fişi çekmek istedi. Elleri yanan baba ve oğlu Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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