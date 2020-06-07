Patlayan trafo buğday tarlasını yaktı - Son Dakika

Patlayan trafo buğday tarlasını yaktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında 8 dönümlük buğday tarlasının bir kısmı kül oldu.

Patlayan trafo buğday tarlasını yaktı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında 8 dönümlük buğday tarlasının bir kısmı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamiçi Mahallesindeki Erdoğan Çetin isimli vatandaşın tarlasından geçen enerji nakil hatlarının bağlı bulunduğu direkteki trafonun patladı. Bu sırada kıvılcımlar buğday tarlasını yangına neden oldu. Yangını gören mahalle sakinleri alevleri müdahale ederek söndürdü. 8 dönüm buğday tarlasının yaklaşık 500 metrekaresi çıkan yangın sonucu kül oldu.

Vatandaşların yangını söndürmesinden sonra olay yerine ulaşan itfaiye ise tarlada soğutma çalışmaları yaptı. Yangın yerine gelen Tedaş yetkilileri ise olayı rapor hazırlayarak tarla sahibine zararlarının karşılanacağını bildirdi. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Patlayan trafo buğday tarlasını yaktı - Son Dakika

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