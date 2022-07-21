Patlayan trafo yangın çıkardı - Son Dakika
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Patlayan trafo yangın çıkardı

21.07.2022 14:32
Patlayan trafo yangın çıkardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde patlayan trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde patlayan trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Preveze Caddesi Merkez Mahallesi'nde bulunan trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda bilinmeyen bir sebeple patlama oldu, daha sonra yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla olay yerine itfaiye, polis, SEDAŞ ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olaya tanıklık eden vatandaş, "İçerdeydik, bir anda 'pat pat' diye sesler gelmeye başladı. Deprem oluyor sandım ışıklar kesildi, dışarıya koşarak çıktık. Trafonun yandığını gördük" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patlayan trafo yangın çıkardı - Son Dakika

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