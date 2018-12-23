Son Dakika Haberleri: Patlayan Trafonun Elektrik Teli Üzerine Düşünce Akıma Kapıldı

Patlayan Trafonun Elektrik Teli Üzerine Düşünce Akıma Kapıldı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, trafonun patlaması sonucu kopan elektrik teli yolda yürüyen Ömer Altun'un üzerine düştü.

Patlayan Trafonun Elektrik Teli Üzerine Düşünce Akıma Kapıldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, trafonun patlaması sonucu kopan elektrik teli yolda yürüyen Ömer Altun'un üzerine düştü. Akımına kapılan Ömer Altun'un vücudunda 3'üncü derece yanık oluştu.

Olay, gece saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu elektrik teli koptu. Elektrik telinin yolda yürüyen Ömer Altun'un üzerine düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Altun'u Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Altun, burada yapılan müdahalenin ardından yanık ünitesinin bulunduğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Ömer Altun ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:42 Kaynak: DHA

Kocaeli, Gebze, Ömer Altun, Güncel
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