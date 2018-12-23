Patlayan Trafonun Elektrik Teli Üzerine Düşünce Akıma Kapıldı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, trafonun patlaması sonucu kopan elektrik teli yolda yürüyen Ömer Altun'un üzerine düştü.
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, trafonun patlaması sonucu kopan elektrik teli yolda yürüyen Ömer Altun
'un üzerine düştü. Akımına kapılan Ömer Altun'un vücudunda 3'üncü derece yanık oluştu.
Olay, gece saatlerinde Gebze Mevlana
Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan elektrik direğindeki trafonun patlaması sonucu elektrik teli koptu. Elektrik telinin yolda yürüyen Ömer Altun'un üzerine düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Altun'u Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Altun, burada yapılan müdahalenin ardından yanık ünitesinin bulunduğu Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Ömer Altun ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:42 Kaynak: DHA
İnsani Yardım İçin Yemen'e Giden Türk Heyeti Alıkonuldu
İzmir'de 2 Kadın Arasında Silahlı Çatışma Çıktı! Bir Kişi Ağır Yaralandı
Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Orta Doğu Mesajı: Tümünü Yönetebiliriz