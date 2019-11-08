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Son Dakika Güncel Patlayan tüp yangın çıkardı

Patlayan tüp yangın çıkardı

8 saat önce

Bursa'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle Mahallesi'ndeki bir evde kimsenin bulunmadığı sırada patlayan tüp yangına neden oldu.

Bursa'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle Mahallesi'ndeki bir evde kimsenin bulunmadığı sırada patlayan tüp yangına neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın korkuya neden olurken, tüpün patladığı ikamette kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer B.'ye ait evde bulunan küçük tüp, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Patlama sesine sokağa dökülen vatandaşlar, yangını fark edince durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık 20 dakika içerisinde yangın kontrol altına alınırken, tüpün patladığı evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı engelledi.

(Serkan Akkuş/İHA)

Patlayan tüp yangın çıkardı

Görükle, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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