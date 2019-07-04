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Patlayan tüple yaralandı 13 gün sonra hayatını kaybetti

1 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan şahıs, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Patlayan tüple yaralandı 13 gün sonra hayatını kaybetti, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan şahıs, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay 22 Haziran günü Derince 60 Evler sahilinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 Evler sahilinde bulunan bir işletmede tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında alevler arasında kalan Şeref Doğan (34) adlı şahıs, sahilden kendisini denize atarak kurtulmak istedi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ağır yaralanan Doğan ise ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Şeref Doğan'ın yanan bölgelerine ağabeyi Fatih Doğan'dan deri nakli yapıldı. 13 gündür tedavisi süren Şeref Doğan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 1 kız çocuğu babası olan ve yakın zamanda yeni doğacak bebeğini kucağına almayı planlayan Şeref Doğan'ın cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:15 Kaynak: İHA
Şeref Doğan, Kocaeli, Derince, 3. Sayfa
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