Patlayıcı ile balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Patlayıcı ile balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira ceza kesildi

08.06.2022 15:14
Patlayıcı ile balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira ceza kesildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde patlayıcı kullanarak yasa dışı balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira idari para kesildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde patlayıcı kullanarak yasa dışı balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira idari para kesildi.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri ortaklaşa sürdürdüğü denetimde Arsuz'a bağlı Işıklı Mahallesi sahilinde B.S. isimli şahsın denizde dinamitle avcılık yaptığını tespit etti.

Yakalanan şahsa patlayıcı madde kullanarak su ürünleri avcılığı yapmaktan ve tehlikeli madde bulundurmak suçundan 14 bin 680 lira idari para cezası uygulandı. - HATAY

Patlayıcı ile balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira ceza kesildi
Patlayıcı ile balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira ceza kesildi

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Arsuz, Hatay, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Patlayıcı ile balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patlayıcı ile balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira ceza kesildi - Son Dakika
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