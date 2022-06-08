Edinilen bilgiye göre, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelleri ortaklaşa sürdürdüğü denetimde Arsuz'a bağlı Işıklı Mahallesi sahilinde B.S. isimli şahsın denizde dinamitle avcılık yaptığını tespit etti.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Arsuz, Hatay, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Patlayıcı ile balık avlayan şahsa 14 bin 680 lira ceza kesildi - Son Dakika

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