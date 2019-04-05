Patlayıcı ile Kaçak Kazı Yapmış

Denizli'nin Honaz ilçesinde el yapımı patlayıcı kullanarak kaçak kazı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde el yapımı patlayıcı kullanarak kaçak kazı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



El yapımı patlayıcı kullanarak kaçak kazı yaptığı öne sürülen A.G, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Zanlının adresinde yapılan aramada Grek, Roma ve Bizans dönemlerine ait 69 sikke ve bir yüzük, Pers dönemine ait 13 tarihi obje, bir mühür, Osmanlı dönemine ait 9 kitap, el yazması Kur'an-ı Kerim ve kazı malzemeleri, 7 dinamit lokumu, 29 dinamit lokumu kalıbı, 21 kilo alüminyum nitrat, 870 gram el yapımı patlayıcı ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.



Patlayıcı maddeler, bomba imha uzmanlarınca imha edildi, tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.



A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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