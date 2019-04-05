Son Dakika Haberleri: Patlayıcı ile Kaçak Kazı Yapmış

Patlayıcı ile Kaçak Kazı Yapmış

1 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde el yapımı patlayıcı kullanarak kaçak kazı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Patlayıcı ile Kaçak Kazı Yapmış, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde el yapımı patlayıcı kullanarak kaçak kazı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

El yapımı patlayıcı kullanarak kaçak kazı yaptığı öne sürülen A.G, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlının adresinde yapılan aramada Grek, Roma ve Bizans dönemlerine ait 69 sikke ve bir yüzük, Pers dönemine ait 13 tarihi obje, bir mühür, Osmanlı dönemine ait 9 kitap, el yazması Kur'an-ı Kerim ve kazı malzemeleri, 7 dinamit lokumu, 29 dinamit lokumu kalıbı, 21 kilo alüminyum nitrat, 870 gram el yapımı patlayıcı ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Patlayıcı maddeler, bomba imha uzmanlarınca imha edildi, tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:03 Kaynak: AA

Honaz, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler Denizli Acıpayam'daki Depremin Öğrencilerde Yarattığı Korku Kamerada Son Dakika! Binali Yıldırım: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:18:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Patlayıcı ile Kaçak Kazı Yapmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]