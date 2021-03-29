Patlayıcı Madde Mevzuatında Eğiticilerin Eğitimi semineri Ankara'da başladı - Son Dakika

Patlayıcı Madde Mevzuatında Eğiticilerin Eğitimi semineri Ankara'da başladı

29.03.2021 14:13
Patlayıcı Madde Mevzuatında Eğiticilerin Eğitimi semineri Ankara'da başladı, System.String[]

Patlayıcı madde mevzuatı konusunda "Eğiticilerin Eğitimi" semineri, Polis Akademisi Başkanlığının Anıttepe yerleşkesinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Patlayıcı madde mevzuatı konusunda "Eğiticilerin Eğitimi" semineri, Polis Akademisi Başkanlığının Anıttepe yerleşkesinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2 bin 774 patlayıcı madde kullanıcısı, 2 bin 29 patlayıcı madde satıcısı ile 3 bin 228 nakilci güvenlik belgeli kişi bulunduğunu belirterek A, B ve C sınıflarında olmak üzere 6 bin 137 kişiye ait 7 bin 550 adet ateşleyici yeterlilik belgesi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de yıllık ortalama 250 bin ton sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde üretildiğine dikkati çeken Çelik, patlayıcı madde sektöründe yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı.

Sektörün yaşadığı sıkıntıları da dile getiren Çelik, önceden patlayıcı madde üretim tesislerinin yılda en az bir kez, depolarının yılda en az üç kez, diğer satıcı ve kullanıcıların ise yılda en az bir kez valiliklerce idari ve teknik denetimlere tabi tutulurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine patlayıcı madde üretim tesisi ve depolarında merkezden yerinde denetime başlandığını ifade etti.

Denetimlerde ortaya çıkan aykırılıklarda kusuru veya ihmali bulunan ilgili firmalar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını kaydeden Çelik, kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanımını sağlayarak iş gücü ve zaman kayıplarının önlemesi, patlayıcı madde izin işlemleri ile takip işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi, sektöre dair sorunların çözülmesi amacıyla yeni proje geliştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında hayata geçirilecek sistemle izin belgelerinde belirtilen miktardan fazla patlayıcı maddenin satılması veya satın alınması engellenerek haksız rekabetin önüne geçileceğini ve stok kontrolünün mümkün olacağını belirten Çelik, patlayıcı madde taşıyan araçların da GPS sistemiyle anlık takibinin yapılabileceğini kaydetti.

Söz konusu sistem sayesinde patlayıcı maddelerin amaç dışı ve tüm suç örgütleri tarafından kullanımının engelleneceğini söyleyen Çelik, 5 gün boyunca sürecek eğitimle mevzuata ilişkin bilgi eksikliğinin giderilmesi, hatalı ve eksik uygulamaların önüne geçilmesi, ve yeni sistem üzerinden işlemlerin sorunsuz yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Suat Çelik, Patlayıcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Patlayıcı Madde Mevzuatında Eğiticilerin Eğitimi semineri Ankara'da başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı         
15:11
Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor         
15:03
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu         
13:32
AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?         
12:23
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor         
10:46
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor         
10:27
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü         
10:21
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 15:41:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Patlayıcı Madde Mevzuatında Eğiticilerin Eğitimi semineri Ankara'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei