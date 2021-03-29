Patlayıcı Madde Mevzuatında Eğiticilerin Eğitimi semineri Ankara'da başladı - Son Dakika

Patlayıcı madde mevzuatı konusunda "Eğiticilerin Eğitimi" semineri, Polis Akademisi Başkanlığının Anıttepe yerleşkesinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2 bin 774 patlayıcı madde kullanıcısı, 2 bin 29 patlayıcı madde satıcısı ile 3 bin 228 nakilci güvenlik belgeli kişi bulunduğunu belirterek A, B ve C sınıflarında olmak üzere 6 bin 137 kişiye ait 7 bin 550 adet ateşleyici yeterlilik belgesi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de yıllık ortalama 250 bin ton sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde üretildiğine dikkati çeken Çelik, patlayıcı madde sektöründe yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı.

Sektörün yaşadığı sıkıntıları da dile getiren Çelik, önceden patlayıcı madde üretim tesislerinin yılda en az bir kez, depolarının yılda en az üç kez, diğer satıcı ve kullanıcıların ise yılda en az bir kez valiliklerce idari ve teknik denetimlere tabi tutulurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine patlayıcı madde üretim tesisi ve depolarında merkezden yerinde denetime başlandığını ifade etti.

Denetimlerde ortaya çıkan aykırılıklarda kusuru veya ihmali bulunan ilgili firmalar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını kaydeden Çelik, kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanımını sağlayarak iş gücü ve zaman kayıplarının önlemesi, patlayıcı madde izin işlemleri ile takip işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi, sektöre dair sorunların çözülmesi amacıyla yeni proje geliştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında hayata geçirilecek sistemle izin belgelerinde belirtilen miktardan fazla patlayıcı maddenin satılması veya satın alınması engellenerek haksız rekabetin önüne geçileceğini ve stok kontrolünün mümkün olacağını belirten Çelik, patlayıcı madde taşıyan araçların da GPS sistemiyle anlık takibinin yapılabileceğini kaydetti.

Söz konusu sistem sayesinde patlayıcı maddelerin amaç dışı ve tüm suç örgütleri tarafından kullanımının engelleneceğini söyleyen Çelik, 5 gün boyunca sürecek eğitimle mevzuata ilişkin bilgi eksikliğinin giderilmesi, hatalı ve eksik uygulamaların önüne geçilmesi, ve yeni sistem üzerinden işlemlerin sorunsuz yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi.