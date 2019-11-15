Son Dakika Haberleri: Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu gözaltında
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Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu gözaltında

6 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.

Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu gözaltında, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın kırsaldaki saldırılarını şehir merkezine taşıdığı 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yüzleri kapalı örgüt mensuplarının 5 aracın anahtarını alarak yol kestiği, olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği olay yerinde ve 11 Ekim 2015'te Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen Milletvekili Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ş.Tosun, gözaltına alındı.

M.Ş.Tosun'un emniyetteki işlemleri sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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