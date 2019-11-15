Son Dakika Haberleri: Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu serbest bırakıldı
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Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu serbest bırakıldı

6 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu serbest bırakıldı, System.String[]

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'nın kırsaldaki saldırılarını şehir merkezine taşıdığı 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yüzleri kapalı örgüt mensuplarının 5 aracın anahtarını alarak yol kestiği, olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği olay yerinde ve 11 Ekim 2015'te Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesi'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen milletvekili Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ş.Tosun, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlan M.Ş.Tosun, sevk edildiği adliyede tutuklanma talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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