İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü tır, Konya- Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı - Son Dakika