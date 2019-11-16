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Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

6 saat önce

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi Patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu gözaltına alındıDİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda ele geçirilen patlayıcı maddeler üzerinde...

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda ele geçirilen patlayıcı maddeler üzerinde HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 18 yaşındaki oğlu M.Ş.T'nin parmak izine rastlandı. Parmak izi patlayıcıda tespit edilen M.Ş.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili çok yönlü incelemenin devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütünün kırsaldaki saldırılarını şehir merkezine taşıdığı 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni bulgulara rastlanıldı. 2015 yılındaki terör saldırılarında Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yüzleri kapalı örgüt mensuplarının 5 aracın anahtarını alarak yol kestiği, bölgeye giden polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği olay yerinde ve 11 Ekim 2015'te Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde yapılan incelemelerde parmak izleri tespit edildi. Patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 18 yaşındaki oğlu M.Ş.T., her iki olayda da parmak izi tespit edildiği için yapılan operasyonla gözaltına alındı. M.Ş.T.'nin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Halkların Demokratik Partisi, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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