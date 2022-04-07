Son dakika haber... PATLAYICISIZ BOMBA DÜZENEĞİNİ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ - Son Dakika
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Son dakika haber... PATLAYICISIZ BOMBA DÜZENEĞİNİ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ

07.04.2022 11:23

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da içinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ile yakalanıp, gözaltına alınan Ömer B., (25) sorgusunda dikkat çekmeye çalıştığını söyledi.

ADANA'da içinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ile yakalanıp, gözaltına alınan Ömer B., (25) sorgusunda dikkat çekmeye çalıştığını söyledi. Bir süre önce sevgilisinden ayrılan ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Ömer B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nin ara sokaklarında devriye atan mahalle bekçileri, dün saat 23.00 sıralarında şüphelendikleri Ömer B.'yi durdurdu. Ömer B.'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler, şüphelinin beline bomba düzeneği olduğunu gördü. 'Canlı bomba' olabileceği düşünülen Ömer B. için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SOKAĞA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, Ömer B.'nin bulunduğu sokağa giriş çıkışları da kapattı. Terörle Mücadele (TEM) ekipleri ve bomba imha uzmanlarınca incelenen düzenekte patlayıcı olmadığı belirlendi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Ömer B. sorgusunda, bir süre önce sevgilisinden ayrıldığını, dikkat çekmek için beline bomba düzeneği bağladığını ileri sürdü. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ömer B.'nin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığı tespit edildi. Ömer B., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Son dakika haber... PATLAYICISIZ BOMBA DÜZENEĞİNİ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ
Son dakika haber... PATLAYICISIZ BOMBA DÜZENEĞİNİ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ
Son dakika haber... PATLAYICISIZ BOMBA DÜZENEĞİNİ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ
Son dakika haber... PATLAYICISIZ BOMBA DÜZENEĞİNİ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... PATLAYICISIZ BOMBA DÜZENEĞİNİ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ - Son Dakika


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