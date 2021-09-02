Patlayıcıyla balık avlarken yakalandı, 10 bin 911 lira ceza yedi - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinde patlayıcı ile balık avlamak isterken yakalanan kişiye 10 bin 911 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı tarafından yasadışı su ürünleri avcılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma ve denetimlerde Arsuz ilçesi Kaleköy sahilinde C.T. isimli şahsın deniz içerisinde elinde patlayıcı (dinamit) bulunduğu tespit edildi.

Şahsa, Su Ürünleri Kanunu aykırı 'Patlayıcı madde ile su ürünleri avcılığı' yapmak suçundan 10 bin 911 lira ceza uygulanırken, 2 adet patlayıcıya ise el konuldu. - HATAY