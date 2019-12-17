Patlayıcıyla define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patlayıcıyla define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Patlayıcıyla define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

KÜTAHYA'da patlayıcı madde kullanarak define aradığı tespit edilen 8 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Patlayıcıyla define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

KÜTAHYA'da patlayıcı madde kullanarak define aradığı tespit edilen 8 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası mevkiinde devriye gezdikleri sırada patlayıcı madde kullanarak define arandığını tespit etti. Suçüstü yakalanan şüpheliler A.N.A., A.D., M.A., F.G., V.E., Y.E., M.A. ve Ş.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede kazıda kullanılan jeneratör, 2 hilti, 2 akülü aydınlatma sistemi, kazma, kürek, patlayıcı madde düzenekleri ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:40 Kaynak: DHA
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