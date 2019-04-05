Son Dakika Haberleri: Patlayıcıyla Tarihi Eser Arayan Şüpheli Yakalandı

Patlayıcıyla Tarihi Eser Arayan Şüpheli Yakalandı

33 dakika önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde tarihi eser aramak için el yapımı patlayıcı kulalanarak, kaçak kazı yaptığı belirlenen Ahmet G. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Patlayıcıyla Tarihi Eser Arayan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde tarihi eser aramak için el yapımı patlayıcı kulalanarak, kaçak kazı yaptığı belirlenen  Ahmet G. evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda dinamit lokumu, el yapımı patlayıcı madde ile Bizans, Grek, Pers ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Ahmet G.'nin tarihi eser aramak için el yapımı patlayıcı kullanarak, kaçak kazı yaptığını tespit etti. Takibe alınan Ahmet G.'nin dün evine operasyon düzenlendi. Ahmet G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 69 tarihi sikke, Pers ve Bizans dönemlerine ait 25 takı, Osmanlı dönemine ait 1 mühür, İkinci Mahmut dönemine ait 2 kitap, 1 el yazması Kuran Kerim ile 1 jeneratör, 7 dinamit lokumu, 29 dinamit lokumu kalıbı, 21 kilogram alüminyum nitrat, 870 gram el yapımı patlayıcı madde ve 9 mermi ele geçirildi. Patlayıcı maddeler bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak imha edilirken, ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ahmet G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:34 Kaynak: DHA

Honaz, Denizli, Güncel
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