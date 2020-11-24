Patlayıcıyla yakalanan DHKP-C'li 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda patlayıcılarla yakalanan 6 şüphelinin 2'si tutuklandı.

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Sarıyer Küçük Armutlu bölgesinde bulunan 20 eve yönelik hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Yapılan aramalarda 1 kilo 450 gram ağırlığında kimyasal maddeler ve bilyalarla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının yanı sıra 4 polis telsizi ve 45 havai fişek ele geçirilmişti. Operasyonlarda R.Ş., B.G., H.Y., E.Ç., E.Y. ve F.G. isimli 6 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan şüpheliler, dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ve H.Y. adlı 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan F.G., E.Y., R.Ş., ve B.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

(İHA)