Son Dakika Haberleri: Patlıcan 9 Liradan Alıcısını Bekliyor

Patlıcan 9 Liradan Alıcısını Bekliyor

16 dakika önce

Bilecik'te pazar tezgahlarında fiyatı ile adete el yakan patlıcan, kilosu 9 TL'den alıcı bekliyor.

Patlıcan 9 Liradan Alıcısını Bekliyor, System.String[]
Bilecik'te pazar tezgahlarında fiyatı ile adete el yakan patlıcan, kilosu 9 TL'den alıcı bekliyor.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda patlıcanı gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı ise el yakıyor. Kilosunun 9 lira olması sebebi ile istedikleri satış gerçekleştiremeyen tezgah sahipleri ve alıcılar mutsuz.

Konu hakkında açıklama yapan satıcı Metin Önder, "Patlıcan şuan 9 lira, yerinde de 7 lira oluyor, hatta fiyatına 12 TL bile diyebiliriz yakında. İnşallah Mart'tan sonra fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Patlıcanlar bozulacak diye tezgahlara koyamıyoruz. Satış da yapamıyoruz zaten. İnsanlar 9 lira verip almıyorlar" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Yaşam
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