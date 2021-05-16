Patlıcan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Patlıcan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Patlıcan toplam 3 bin türden oluşmaktadır. Dolayısıyla patlıcana alerjisi olan bir kişi patlıcanın bu türlerine de alerjisi olabilmektedir.

Patlıcan Alerjisi Nedir?

Patlıcan alerjisi patlıcan sebzesi ve patlıcanın bütün türlerine karşı vücudun göstermiş olduğu aşırı tepkiye denilmektedir. Patlıcana alerjisi olan bir kişide genellikle patlıcanın türlerine de alerji gelişebilmektedir. Vücutta patlıcan alerjisi ile birlikte birçok belirti de gözlemlenmektedir.

Patlıcan Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

1) Doğuştan Gelen Faktörler

Doğuştan gelen bir takım faktörler ile birlikte patlıcana karşı alerji gelişebilmektedir. Patlıcan alerjisi en sık karşılaşılan alerji nedenleri arasındadır. Anne karnında patlıcana karşı bir alerji gelişir. Dolayısıyla doğuştan gelen faktörler bu alerjinin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.

2) Aşırı Patlıcan Tüketimi

Patlıcan alerjisinin bir diğer nedeni de aşırı derecede patlıcan tüketimidir. Özellikle sürekli olarak patlıcan yemekleri tüketmek ve patlıcan salatası tüketmek patlıcan alerjisi nedenlerindendir. Vücut belirli bir süre sonra patlıcana karşı aşırı reaksiyon gösterir. Bu durumda da kişide bazı etmenler ortaya çıkar.

Patlıcan Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Patlıcan Alerjisi Belirtileri

1) Kurdeşen Döküntüleri

Patlıcana alerji gösteren vücutta kurdeşen ve deri döküntüleri ortaya çıkmaktadır. Bu belirti genellikle patlıcan yedikten 1-2 saat sonra ortaya çıkar. Kurdeşen döküntüsü gün boyunca devam eder. Bundan dolayı bu belirti de patlıcana karşı önemli bir belirti olarak sayılır.

2) Kusma

Kusma da önemli bir patlıcan alerjisi belirtisidir. Kusmanın yanında ishal de ve karın ağrısı eşlik edebilir. Kusma patlıcan yedikten hemen sonra gözlemlenir. Bu durumda da yine patlıcan alerjisi olduğu anlaşılır.

3) Mide Bulantısı

Patlıcan yedikten sonra görülen bir diğer belirti de mide bulantısıdır. Mide bulantısı vücudun patlıcana karşı göstermiş olduğu bir reaksiyondur. Çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bütün gün boyunca devam eden bir mide bulantısı söz konusudur.

4) Mukus Üretimi

Patlıcan alerjisinin bir diğer belirtisi de mukus üretimidir. Patlıcan yedikten sonra vücutta aşırı bir mukus üretimi olur. Aşırı mukus üretimi sonucunda burunda akıntı gözlemlenir. Aynı zamanda kişiyi oldukça rahatsız eden bir durumdur.

5) Alerji Testi

Yapılan alerji testi ile birlikte patlıcana karşı alerji olup olmadığı saptanır. Vücuda besin yükleme testi yapılır. Besin yükleme testi ile birlikte patlıcana karşı alerji olup olmadığı belli olmaktadır.

Patlıcan Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Patlıcansız Beslenme

Patlıcan alerjisi için doktor tarafından önerilen ilk şey patlıcansız beslenmedir. Doktor tarafından bir liste oluşturulur. Patlıcan ve patlıcangiller ailesine mensup olan her şeyden alerjisi olan kişinin uzak durması gerekir. Bu şekilde normal bir yaşantı sürebilir.

Patlıcan Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Doktor tarafından öncelikle hastaya bir kan testi ve alerji testi yapılır. Yapılan alerji testi ile birlikte kişide patlıcana karşı alerji olup olmadığı belli olunur. Bu şekilde patlıcana alerji olan kişilere doktor tarafından bir diyet menüsü hazırlanır. Diyet menüsünde patlıcan içeren besinler bulunmaz. Patlıcan içermeyen besinleri tüketerek kişinin normal yaşantısına dönmesi amaçlanır.