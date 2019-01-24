Patlıcan, Üretim Merkezi Antalya'da 15 TL'yi Gördü

Patlıcan, üretim merkezi Antalya'da 15 TL'yi gördü Bin metrekareden 40-50 kilogram hasat yapan üretici de yüksek fiyattan memnun değil Patlıcanın halden çıkışı 12 TL oldu Kötü hava koşulları patlıcanı vurdu, üretim düştü fiyatlar tavan yaptı Çiftçi yağışlı ve soğuk hava nedeniyle bin...

Patlıcan, üretim merkezi Antalya'da 15 TL'yi gördü

Bin metrekareden 40-50 kilogram hasat yapan üretici de yüksek fiyattan memnun değil

Patlıcanın halden çıkışı 12 TL oldu

Kötü hava koşulları patlıcanı vurdu, üretim düştü fiyatlar tavan yaptı

Çiftçi yağışlı ve soğuk hava nedeniyle bin metrekare seradan 40 ile 50 kilo arasında patlıcan hasatı yapabiliyor.

Antalya halinde Domates 4 lira 80 kuruş - 5 lira 20 kuruş, kapya biber 6 lira 8 kuruş-7 lira 20 kuruş, patlıcan 11 - 12 lira, salatalık 3 - 4 lira, california biberi 7 liradan işlem görüyor.



ANTALYA - Örtü altı üretimin merkezi Antalya'da meyve sebze pazarında patlıcanın fiyatı 15 TL'ye çıktı. Pazara gelen vatandaşlar ise kilo ile alamadıkları patlıcanı gramı ile alarak eve götürüyorlar. Antalya Toptancı Hali'nde ise patlıcan 11 ile 12 lira arasından alıcı buldu. Öte yandan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle patlıcan serasının dönümünden 40 ile 50 kilo arasında ürün elde ediliyor. Antalya halinde Domates 4 lira 80 kuruş-5 lira 20 kuruş, kapya biber 6 lira 8 kuruş-7 lira 20 kuruş, patlıcan 11-12 lira, salatalık 3-4 lira, california biberi 7 liradan işlem görüyor.

Kışlık ürünler cep yakıyor

Örtü altı üretimin merkezi konumunda bulunan Antalya'nın Aksu İlçesi'nde sebze meyve pazarında kışlık ürünlerin fiyatı cep yakıyor. Bu yıl kötü giden hava koşullarından etkilenen ürünlerin, pazarda da fiyatları tavan yaptı. Pazarda 5 TL'nin altında ürün bulmak nerede ise zor hale geldi. Fiyatların artışının temelinde ise yağmurlu ve soğuk giden hava koşulları nedeni ile üretimin azlığı yatıyor. Antalya Toptancı Hal'inde 10 TL olan birinci el patlıcanın fiyatı pazarda ise 15 TL'ye çıktı. 15 TL'ye çıkan patlıcanı tüketici almaya zorlanırken, satıcı satmakta zorlanıyor. Bir çok vatandaş kilo ile değil gram ile alıyor. 3 tane patlıcan 5 TL'ye alıcı buluyor.

Patlıcanın önemli üretim merkezlerinden olan Aksu'da çiftçi soğuk ve yağışlı hava nedeniyle serasında 25 günde bir hasat yapabildi. Bin metrekareden 40 ile 50 kilo arasında patlıcan hasadının yapıldığı seralarda, çiftçi de ürün azlığından dert yandı. Antalya Toptancı Hali'nde ise patlıcan 1 ile 12 lira arasında işlem gördü.

"Kilo ile değil gramla satıyorum"

Pazara alışveriş yapmaya gelen 32 yaşındaki Memduh Akti, 3 tane patlıcanı 5 TL'ye aldığını ifade ederek, "Kilo ile değil gram ile alıyoruz. 5 liraya eve 3 tane patlıcan götürüyorum. Kilosu 15 TL. Bir de bulunmuyor, yok" dedi. 10 yıldır pazarcılık yapan Nurcan Kızılkaya ise," 10 yıldır pazarcıyım. 3 tane patlıcanı 5 TL'ye satıyorum. Kilo ile satamıyoruz. Alıcı gram ile alıyor" açıklamasını yaptı.

"Hal'e gelen ürün yüzde 70 düştü"

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan Nevzat Akcan ise yaptığı değerlendirmede geçen yıla oranla hale gelen ürün miktarında yüzde 70 azalma olduğuna dikkat çekerek, "Geçen yıl patlıcan bir dönümde 500-600 kilo çıkarken bu yıl 50 kilo çıkıyor. Hava şartları çok kötü etkiledi. Yeşil soğan açık alanda yetişen bir ürünümüzdü. Ama açık alandaki ürünler su altında kaldı. Seralarda yetiştirilen yeşillikler çok az olduğu için, talep fazla olunca fiyatlar yükseliyor. Patlıcan fiyatları 2 aya kadar düşer. Domates fiyatları ise Mayıs sonuna kadar böyle gider. Hatay ve Mersin'de yaşanan sel olayları da çok kötü etkiledi" değerlendirmesini yaptı. Komisyoncu ve patlıcan üreticisi Ahmet Akcan, patlıcanın fiyatının yüksek olmasının nedenini üretimin az talebin fazla olmasına bağladı.

27 bin metrekare patlıcan serasında 25 gün sonra ilk kez hasat yapabildiklerinin altını çizen Akcan," Bu kadar alandan 80 ile 100 kas arasında ürün çıkacak. Bin metrekareden 40 ile 50 kilo arasında ürün alıyoruz. Güneşli hava olsaydı 500 kilo alırdık. Ürün az olunca geçen yıla oranla fiyatta iki katı oldu. Bizde patlıcanı ucuza satmak isteriz ama ürün yok. Havalar kapalı ve soğuk güneşe hasret kaldık. O nedenle patlıcan olgunlaşmıyor, ürün alamıyoruz." dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte ürünün artacağını ve fiyatların düşüşe geçeceğini dile getiren Ahmet Akcan, " Bu yüksek fiyat bizi de memnun etmiyor. Halde patlıcan 10 ile 12 lira arasında işlem görüyor. Bin metrekareden 40 kilo patlıcan çıkıyor, 20 lira olsa ne olur. Kurtarmıyor. Biz de mağduruz. Mahsül az." ifadelerine yer verdi.

Haldeki bazı ürünlerin fiyatları hakkında bilgi veren Akcan, " Domates 4 lira 80 kuruş - 5 lira 20 kuruş, kapya biber 6 lira 8 kuruş-7 lira 20 kuruş, patlıcan 11 - 12 lira, salatalık 3 - 4 lira, california biberi 7 liradan işlem görüyor. O nedenle üretim az fiyatlar yüksek."dedi.

Patlıcan üreticisi Yüksel Dayan, iklimsel koşullardan dolayı üretimde ciddi azlık olduğunu kaydetti. Dayan, ürün az olup fiyatların yüksek olmasının kendilerini memnun etmediğine dikkat çekerek," Mahsül fazla olsa da patlıcan uygun fiyata satılsa bizim için daha iyi."dedi.

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