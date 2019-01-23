Son Dakika Haberleri: Patlıcana 3 Ayda Yüzde 400 Zam Geldi

Patlıcana 3 Ayda Yüzde 400 Zam Geldi

47 dakika önce

Bilecik'te geçen ekim ayında kilogramı 3 liradan satılan patlıcan, bu hafta 12 liradan pazarda yerini aldı.

Bilecik'te geçen ekim ayında kilogramı 3 liradan satılan patlıcan, bu hafta 12 liradan pazarda yerini aldı.

Bilecik'te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazara vatandaşlar fiyatların pahalılığından şikayetçi olurken, bu fiyat artışın şampiyonu patlıcan oldu. 2018 Ekim ayında 3 TL'den aynı pazarda satılan patlıcan bu hafta 12 TL'den tezgahta görüldü. Patlıcan, 3 ayda gördüğü yüzde 400 zamla bütün sebze ve meyveleri geride bıraktı. Bu işe vatandaşlar kadar satıcılar da tepki gösterirken alıcı bulamadıklarını kaydettiler.

Öte yandan kentteki büyük marketlerde ise; patlıcanın 11-12 liradan satıldığı gözlendi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Bilecik, Güncel
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