Patlıcanda Fiyat Farkı Şaşırttı: Tarlada 5 Tl, İstanbul'da 12 Tl

Antalya'da etkili olan hortum felaketine rağmen üreticinin kilosunu 5 TL'den sattığı patlıcan, İstanbul'da ise market raflarında 12 TL'den satışa sunuluyor.

Antalya'da etkili olan hortum felaketine rağmen üreticinin kilosunu 5 TL'den sattığı patlıcan, İstanbul'da ise market raflarında 12 TL'den satışa sunuluyor. Patlıcanda fiyat farkı hem üreticileri hem de tüketicileri zor durumda bırakıyor. İstanbul'daki market sahipleri maliyet artışlarına bir de kriz fırsatçılarının eklendiğini ifade ederken, üreticiler ise fiyatlardaki artışı ürün azlığına bağlıyor.



Antalya'da geçtiğimiz hafta etkili olan hortum Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde geçtiği yerlerde her şeyi parçalayarak havaya uçurdu. Hortum nedeniyle mahallede bulunan birçok patlıcan serası kullanılamaz hale geldi. Seranın içerisinde bulunan demirleri eğerek kıran hortum, maddi hasara yol açtı. Cam patlıcan seralarının ise camlarını kırdı. Seralarını tamir etmeye başlayan ve telef olan ürünleri toplayan çiftçiler son günlerde fiyatları büyük tartışma konusu olan patlıcanın fiyatlarının artmasının nedenini ürün azlığına bağladı.



"Şu anda sebze yok. Olmadığı için de fiyatlar çok yüksek."



Mahallede çiftçilik yapan Hakan Demirkaplan, patlıcan fiyatlarını eleştirenlere cevap vererek, "Patlıcan olmadığı için bu kadar pahalı. Burada üreticinin ya da aracının bir suçu yok. Ortalama 20-25 günde bir defa hasat yapıyoruz. Dönümünden bu süre zarfında 40-50 kilo patlıcan çıkıyor. Vatandaşlarımız 12 TL olmasını eleştiriyor. Şu anda sebze yok. Olmadığı için de fiyatlar çok yüksek. Keşke girdiler ucuz olsa da bizde 3 TL'ye satsak" dedi.



"Seranın kenar betonları olmadığı için sigortamızı yapmadılar"



Hortumun saniyeler içerisinde mahalleye geldiğini aktaran Demirkaplan, "Gelmesi ile seraların yerle bir olduğunu gördük. Ciddi anlamda mağdur olduk. Daha para kazanmaya başlamamıştık. Bu patlıcan serası bir ya da iki defa toplandı. Seramız yerle bir oldu. Daha önce sigorta yaptırmak istedik. Burada incelemelerde bulundular. Seranın kenar betonları olmadığı için sigortamızı yapmadılar. Biz eksiklerimizi tamamlayama razıyız. Bizim şu an dönüm maliyetimiz 15 bin TL. Zararımız ise dönüm başı 25-30 bin TL" dedi.



Tarlada 5 TL, İstanbul'da 12 TL



Antalya'da yaşanan hortum felaketine rağmen üreticinin kilosunu 5 TL'den sattığı patlıcan, İstanbul'da ise market raflarında 12 TL'den yer alıyor. Patlıcanda fiyat farkı hem üreticileri hem de tüketicileri zor durumda bırakıyor.



İstanbul Bahçelievler'de market işleten Habip Narin vatandaşların fiyat artışlarına haklı olarak isyan ettiğine dikkat çekerek, "Patlıcanın kilosu 10 TL-12 TL arası. Maliyet farkı, nakliye, aracı, illa ki olacak. Vatandaş bize diyor ki çok pahalı. İsyan ediyor, almıyorum diyor. Bırakıp gidenler oluyor. Haklılar. Maliyetler, nakliyeler, aracılar çok yüksek. İlla kar koyup getiriyorlar. Fırsatçılar da oluyor. Ürün az olduğu zaman fırsatçılık yapan çok. Fiyatı bir ise 2 yapıyorlar" dedi.



Market yöneticisi Erol Narin ise, "Aslında patlıcan ile ilgili biz marketler karar aldık satmıyoruz diye. Antalya'da seralarda inanılmaz bir tahribat oldu. Fiyatlar yükseldi. Üretici diyor ki 5 TL'den aşağı sebze yok. Onların bize gelişi 12 TL'yi falan buluyor. Biz de 15'e satıyoruz. Bu hafta biraz daha düşüş var. Şu an 10 TL civarında geliş fiyatı. Tüketici tepki gösteriyor almıyor. Bu bizim cirolara da yansıyor. O yüzden mağduriyet oluyor" diye konuştu.



Patlıcanda oluşan fiyat farkının çok yüksek olduğunu söyleyen Narin, "Hal yasası konuşuluyordu ama hayata geçmedi. Çünkü gerçekten 5 TL'lik bir ürün bize 10 TL'leri buluyor. Bu ciddi bir fark. Biz de tüketiciye ulaştırıyoruz. Bir kar marjımız var. Fiyatlar yükseldikçe bizim de kar marjımız düşüyor biz de memnun değiliz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

