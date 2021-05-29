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Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun - Son Dakika

Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun

29.05.2021 07:29
Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun, System.String[]

Mevsiminde yediğimiz sebzenin - meyvenin tadı da faydası da tartışılmaz... Ama tezgahlarda çok kısa süre görebildiğimiz sakız enginarlarını her mevsim yiyebilmeyi kim istemez ki? Bazen de sebze ayıklayacak ya da yemek hazırlayacak vaktimiz olmadığından imdadımıza buzluğa attığımız ürünler yetişir.

Mevsiminde yediğimiz sebzenin - meyvenin tadı da faydası da tartışılmaz... Ama tezgahlarda çok kısa süre görebildiğimiz sakız enginarlarını her mevsim yiyebilmeyi kim istemez ki? Bazen de sebze ayıklayacak ya da yemek hazırlayacak vaktimiz olmadığından imdadımıza buzluğa attığımız ürünler yetişir. Özellikle çalışanlar için ayıklanmış veya yarı pişmiş dondurulmuş ürünlerin önemi tartışılmaz. Bir diğer konu da bazı sebze - meyveleri manav, market ya da pazarlardan ihtiyacımız kadar alamıyor oluşumuz... Gastronomi yazarımız Vedat Milor, geçen şubatta yazdığı 'Süpermarket... Sonun başlangıcı' başlıklı yazısında bu konuyu anlatmış, eve her gün iki-üç adet yemeğin gönderildiği, son pişirmenin evde yapıldığı yemek kitlerinden bahsetmiş, "Uzun dönemde bu tip yemek kitlerinin bildiğimiz anlamda pazardan alışveriş ihtiyacını ortadan kaldıracağını düşünüyorum" demişti. Bu uygulama yaygınlaşana dek satın aldığımız ürünleri israf etmemenin en iyi yolu yine buzluklardan geçiyor.

Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun

Bazısını şoklayıp bazısını sadece yıkayarak saklayın

SEBZELER

Şu anda dondurucuların kraliçesi, mayıs sebzelerinin en tatlısı bezelye zamanı! Bezelye diğer taneli sebzeler gibi sadece yıkanıp, kurutulup porsiyonlanarak dolaba atılabilir. Ağzı açılır kapanır poşetleri seçerseniz yemeklerde, çorbalarda veya salatalarda ihtiyacınız kadarını almanız kolaylaşacaktır. İç bakla, barbunya ve beyaz iç fasulye de tıpkı bezelye gibi işlem yapmadan dondurulabilir. Yaklaşık bir sene dolapta tazeliklerini korurlar.

Taze fasulye iki türlü dondurulabilir: Yarı pişmiş ya da şoklayarak... Mevsiminde bol domatesle yarı pişmiş hazırlamayı tercih edebilirsiniz. Böylece kışın taze fasulyenizi pişirirken bol domates kullanmak lüks olmaz. Bamya da yarı pişmiş dondurulması pratik olan sebzelerden. Soğanını, bol domatesini ve limon suyunda bekletilmiş bamyayı soteleyin, rengi dönene kadar pişirin, soğutup porsiyonlayarak buzluğa kaldırın.

Ispanak, çanak enginar, taze börülce gibi şoklanması şart olan sebzeleri ayıklayın. Kaynayan suya atın. Bir-iki dakika sonra çıkarıp bol buzlu suya atın. Buzlu suda kısa süre bekletip süzdürün. Şokladığınız sebzeler rengini koruyacak ve diri kalacaktır. Kurutmadan paketlemeyin.

- Patlıcan pişmiş olarak saklamanız gereken sebzelerden. Karnıyarıklık hazırlayacaksanız, alacalı soyduğunuz patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra çatalla bir - iki yerinden delip fırında kızarana kadar pişirin. Soğuttuğunuz patlıcanları ailenizdeki kişi sayısı kadar gruplayarak paketleyin. Kışın bir karnıyarık içi hazırlayıp çözdürdüğünüz patlıcanlara doldurup fırına atın, 10 dakikada mükellef bir yemek hazırlamış olursunuz. Dilim dilim yağda kızartılmış patlıcanları da dondurucuya atmak mümkün.

Biberler çiğ dondurulmalı. Dolmalık, yeşil ya da kırmızı biberleri yıkayın, iyice kurutun ve poşetin havası alıp dondurun. Kırmızı, yeşil ve sarı biberleri jülyen doğrayıp büyük paketlerde karışık olarak dondurmayı deneyebilirsiniz. Her türlü sote yemeğe ya da sıradan bir makarnaya lezzet katacaktır. Soğanı da ufak ufak doğrayıp tencereye girmeye hazır halde saklayabilirsiniz.

Bütün karnabahar ve brokoli alıp fazlasını dolapta bayatlatmayın. Temizleyip çiçeklerini ayırdıktan sonra kurutup poşetleyin.

Domatesin buzlukta en çok tercih edilen saklama şekli rendeleyip ya da rondodan geçirip birer yemeklik paketler halinde saklamak.

Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun

Pastalar ve içecekler için...

MEYVELER

Vişne, çilek, ahududu, dut, muz gibi meyveler dondurulabilir. Yıkayıp iyice kurutun, paketleyin. Buzluktan çıkardığınızda ve buzları çözüldüğünde meyveler yumuşamış olacaktır. Bu nedenle içecek, pasta ve tatlılarda kullanabilirsiniz.

Şeftali, ananas gibi meyveleri dondurmadan önce dilimleyin. Önce bir tepside dondurun, daha sonra bir pakete yerleştirin. Birbirine değmeden dondurursanız, paketin içinde birbirlerine yapışmayacaklardır. Böylelikle canınızın istediği kadarını rahatlıkla alıp tüketebilirsiniz.

Dondurulmuş her türlü meyveyi, tek tek ya da karıştırıp buzlu halde blender'dan geçirin. Karışım yaptıysanız yarım limon suyu da ekleyin. Asiditesiyle tatların birbirine uyumla karışmasını sağlar. Buzlu buzlu çektiğiniz ve krema kıvamına gelen meyveler, çocuklar için sağlıklı ve pratik bir dondurma olur.

Yarısını yediğimiz avokadolar hızla kararıyor. Tadının bozulmaması için avokadoyu püre yapıp dondurabilirsiniz.

Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun

Mutlaka kurutun

TAT VERİCİLER

Maydanoz, dereotu, taze soğan, taze sarımsak, nane, reyhan ve kereviz yaprağını yıkayın, kurutun. İster doğrayıp ister doğramadan poşetleyin. Yemeğinize çözdürmeden katabilirsiniz.

Taze zencefil de sıklıkla alıp bitiremediğimiz tat vericilerden. Dilimleyip dondurun. Mandalina, lime gibi narenciye çeşitlerini de dilimleyip daha sonra içeceklerinizde kullanmak için dondurabilirsiniz. Tat katarken buz küpü görevi de görür.

Fırın kağıdına ince bir tabaka halinde sürüp kurutun

MAYA

Yaş maya, kullanım süresi çabuk dolan ürünlerden. Buzlukta rahatlıkla bir yıl saklayabilirsiniz. Ama mayayı mikro dalga fırında değil, oda sıcaklığında çözdürün.

Evinizde ekşi maya yapıyorsanız ve bir süre besleyemeyecekseniz, fırın kağıdına ince bir tabaka halinde sürüp kurutun. Kuruyan maya tabakalarını poşetleyip dondurun. Bir yıl sonra bile çıkarıp eriterek tekrar un ve suyla buluşturursanız mayanız yaşayacaktır.

Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun

Talimatlara uyun

ETLER VE ET SULARI

Kırmızı ve beyaz etleri paketlerindeki saklama talimatlarına dikkatle uyarak saklayın.

Çok taze balıkları dondurabilirsiniz ama tazeliğinden emin değilseniz dondurmayın. Temizlemeden saklamak da mümkün ama temizleyip, yıkayıp tuzladıktan sonra porsiyonlayarak paketlemek en iyisi. Ahtapot saklayacaksanız yıkayıp ya da balıkçınızdan aldığınız gibi temizlemeden dondurun.

Kemik, paça kaynatıp ilikli et suları hazırlıyorsanız, karton bardakların içine buzdolabı poşeti yerleştirip et sularını bu bardakların içine dökün, poşetin ağzını bağlayın. Daha küçük porsiyonlar isterseniz buz poşetleri de kullanabilirsiniz.

Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun

Yemek de olur, doyurucu salata da

KURU BAKLAGİLLER

Kuru fasulye, nohut, kuru bakla, börülce ve buğdayı bolca haşlayın, porsiyonluk paketleyin. Buğdayı saatlerce kaynatıp o diri ve yarı çiğ halinden kurtulamıyorsanız bir de şu yöntemi deneyin: Buğdayı yıkayın, üzerine çıkacak kadar suyla bir taşım kaynatın, ağzını kapatıp geceden sabaha dinlendirin. Sabah salatalarınız için tam kıvamında yumuşamış buğdaylarınız olur. Paketleyip dondurucuya atın, canınız çektiğinde aşure yapmak da 10 dakikanızı almayacaktır.

Veganlar nohut haşlama suyunu da dondurabilir. Nohut suyunu çırparsanız, hamur işlerinde bağlayıcı ve hacim verici olarak yumurta akı yerine kullanabilirsiniz.

Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun

Aniden misafir gelirse eğer...

HAMUR İŞİ

Börekleri gül ya da kalem şeklinde sararak poşete tek sıra yerleştirip saklayabilirsiniz.

Simit ve ekmekleri dilimleyerek dondurun.

BUNLARA DİKKAT!

Çözdürülmüş yiyeceği tekrar dondurmayın.

Sebzeleri buzlu olarak doğrudan tencereye veya fırına atabilirsiniz.

Etler ve balıklar buzdolabında çözdürülmeli. Ortam ısısında bozulmaya başlayabilirler.

Peynirleri dondurmayın. Tadı bozuluyor ve zararlı bakteri üreyebiliyor.

Paketlerin havasını bir pipet yardımıyla alabilirsiniz, bu şekilde vakumladığınız paketler az yer kaplar ve daha homojen donar.

Kağıt etiketler bir süre sonra yapışkan özelliğini kaybediyor. Paketlerin üzerine cam kalemiyle tarih yazın.

Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun

Gastronomi, Market, Manav, tat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Patlıcanı buzlukta pişmiş halde saklayın, avokadoyu püre olarak dondurun - Son Dakika Magazin


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