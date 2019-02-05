Patlıcanı Eline Vererek Trolledim ! (%100 200 Tl)

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! bugün çok efsane bir videoyla karşınızdayım! İnsanların yanına gidiyorum ve onlara bir yarışmadan geldiğimizi söylüyorum, gözlerini bağlayacağımı ve eline vereceğim nesneleri bilmesi halinde 200TL para vereceğimi söylüyorum! Daha sonra çok efsane oluyor! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Türklerin Yaptığı ve Dünyada Tek Olan Otomobili Almak İçin Milyarderler Sıraya Girdi

Hakan Şükür'ün Babası Mal Varlığının Kaynağını Açıkladı

Ünlü Şarkıcı Doğuş'un Son Hali Hayranlarını Şaşırttı!