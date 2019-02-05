Son Dakika Haberleri: Patlıcanı Eline Vererek Trolledim ! (%100 200 Tl)

Patlıcanı Eline Vererek Trolledim ! (%100 200 Tl)

1 saat önce

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! bugün çok efsane bir videoyla karşınızdayım! İnsanların yanına gidiyorum ve onlara bir yarışmadan geldiğimizi söylüyorum, gözlerini bağlayacağımı ve eline vereceğim nesneleri bilmesi halinde 200TL para vereceğimi söylüyorum! Daha sonra çok efsane oluyor! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:06 Kaynak: Youtube

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