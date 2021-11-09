Patlıcanla kamufle edilen uyuşturucuyu "Pars" buldu - Son Dakika

Patlıcanla kamufle edilen uyuşturucuyu "Pars" buldu

Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu minibüsünde yapılan aramada patlıcan çuvalı içerisinde 11 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu minibüsünde yapılan aramada patlıcanla kamufle edilmiş çuval içerisinde 11 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şüpheli araçlar üzerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünün tavan kısmında bulunan çuvallar aşağıya indirildi. Çuvallarda yapılan aramalarda hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars', N.D. isimli yolcuya ait bir çuvala tepki gösterdi. Ekipler tarafından yere dökülen çuvalda, üst tarafı patlıcanla kamufle edilmiş halde 11 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edilen N.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.