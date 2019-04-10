Patnos Belediyesi Eş Başkanları, Belediye Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yerel seçimleri kazanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Patnos Belediyesi eş başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç bugün belediye personelleriyle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Patnos Belediyesi konferans salonunda belediye çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelen eş başkanlar coşkuyla karşılandı. Halkın hizmetinde olduğunu dile getiren eş başkanlar,"Halkımızın hizmeti aksamamsı için bugün belediye geldik ve yarında belediye meclisinde halkımıza yapacağımız hizmet için istişarelerde bulunacağız. Burada 5 sene boyunca Patnos halkına çok güzel hizmetler yapmak için geldik. Bu hizmetleri sadece 5 sene ile sınırlı olmamak şartıyla yapmayı düşünüyoruz. Halkımızı bize verdiği görevi layıkıyla yerine getirmek için, çok kapsamlı ve azimli bir çalışma başlatacağız." Dediler.

Daha sonra vatandaşların tebriklerini kabul eden eş başkanlar, vatandaşlarla birlikte belediyenin kapısına kadar eşlik ettiler.