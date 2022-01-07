Patnos Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında süren toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı - Son Dakika
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Patnos Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında süren toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı

07.01.2022 08:17
Patnos Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında süren toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı

Belediye-İş Sendikası Van Şube Başkanı Emin Yeşilova, Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emah Kılıç ile zam Sözleşmesi imzaladı.

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Sözleşme ile Patnos Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar elde edildi.

2022 yılı için %28 zam 2023 yılı için ise %30 zam yapıldı.

Sözleşmenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Belediye-İş Sendikası Van Şube Başkanı Emin Yeşilova, "Belediye-İş Sendikası olarak bugün burada Patnos Belediye Eş Başkanları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç, ile İşçilerimizin daha huzurlu olabilmeleri, refah seviyelerini artırabilmeleri adına bu Sosyal Denge Sözleşmesini akdettik. Eş Başkanlarımız her zaman emekçinin yanında. Belediye başkanımız emekçilere bir iltifat gösteriyor. Biz İşçiler olarak yapmamız gereken marifetimizi daha da artırarak, hizmetimizi en güzel şekilde götürmektir. Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İmza töreninde bir konuşma yapan Patnos Belediye Eş Başkanı Emrah Kılıç ise, "Birlik, beraberlik içerisinde çalışmak ve başarıyı yakalamak adına yapılan Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz her zaman çalışan kardeşlerimizin hakkını vermekten yana olduk. İmkanlarımız doğrultusunda işçilerimizin haklarını iyileştirdik Her zaman işçinin ve emekçinin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Patnos Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasında süren toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlandı - Son Dakika


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