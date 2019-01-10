Son Dakika Haberleri: Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Toy Okulları Denetledi

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Toy Okulları Denetledi

1 saat önce

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, ilçedeki 2 lisede denetimlerde bulundu.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Toy Okulları Denetledi, System.String[]
Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, ilçedeki 2 lisede denetimlerde bulundu.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Toy, öğretmen, öğrenci ve idarecilerle bir araya geldi.

Toy, ilçenin eğitim kalitesinin artırılmasında eğitim paydaşlarının tamamının tek vücut olarak hareket ettiklerini, yapılan yatırımlar ile gelecekte çok daha kaliteli eğitim vizyonuna sahip olacaklarını belirtti.

Okullarda yaptıkları denetim ve rehberlik ziyaretinin ardından okul personeli ile öğrencilerin sorunlarını da dinlediğini belirten Toy, Patnos'ta eğitim ve öğretim çıtası en üst seviyeye gelene kadar çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Sina, Patnos, Güncel
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