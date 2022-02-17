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Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ilgili iddialara yalanlama - Son Dakika

Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ilgili iddialara yalanlama

17.02.2022 21:51
Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ilgili iddialara yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, son bir yılda 4 hasta kişinin hayatını kaybettiği"ne ilişkin iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, son bir yılda 4 hasta kişinin hayatını kaybettiği"ne ilişkin iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, "Patnos Cezaevinde son bir yılda 4 hasta mahpus yaşamını yitirmiştir. Cezaevlerinde makineye, solunum cihazına bağlı mahpuslar tahliye edilmediği gibi, kullandıkları cihazlar nedeniyle astronomik faturalarla karşı karşıya kalmaktadır." iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlık şikayetleri olması durumunda kurum aile hekimi tarafından muayenelerinin yapıldığı, gerekli hallerde, ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Patnos Devlet Hastanesine ve çevre illerde bulunan üniversite ve şehir hastanelerine sevklerinin sağlandığı kaydedildi.

Hükümlü ve tutukluların tedavi giderlerinin Sağlık Bakanlığı, ilaç giderlerinin ise Adalet Bakanlığı tarafından karşılandığı hatırlatılan açıklamada, "Hükümlü ve tutuklulardan ayrıca bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yapılan inceleme neticesinde, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda son bir yıl içerisinde makine veya solunum cihazına bağlı herhangi bir hükümlü ve tutuklunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup, gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

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Adalet Bakanlığı, Abdullah Koç, Patnos, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ilgili iddialara yalanlama - Son Dakika


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