Son Dakika Haberleri: Patnos Kaymakamı Özderin göreve başladı
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Patnos Kaymakamı Özderin göreve başladı

2 saat önce

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Patnos Kaymakamlığına atanan Enver Özderin göreve başladı.

Patnos Kaymakamı Özderin göreve başladı, System.String[]

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Patnos Kaymakamlığına atanan Enver Özderin göreve başladı.

Kaymakam Özderin, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin ilçedeki temsilcisi olarak her bireyin kendisi için aynı değerleri taşıdığını söyledi.

Göreve başladığı gün itibarıyla ilçe halkına kapılarını ve gönüllerini açtıklarını ifade eden Özderin, şöyle konuştu:

"İmkanlarımız dahilinde en üst düzeydeki amirden bütün çalışanlarına kadar iyi ve adil hizmet etmek en temel görevimiz olacaktır. Bu bağlamda kökeni, cinsiyeti, statüsü her ne olursa olsun, toplumumuzun bütün bireyleri bizim için eşittir. Patnos'ta olmaktan ve halkımıza hizmet edeceğimden son derece mutluyum. Bütün Patnoslu hemşehrilerimi devletimizin sıcak muhabbetiyle kucaklıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Enver ÖZDERİN, Patnos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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