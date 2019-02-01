Patnos L Tipi Kapalı Ceza I·nfaz Kurumunda İsyan C¸ıktıgˆı İddiaları
1 saat önce
Ağrı'nın Patnos ilçesindeki L Tipi Kapalı Ceza I·nfaz Kurumunda isyan c¸ıktıgˆı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.
Ağrı
'nın Patnos
ilçesindeki L Tipi Kapalı Ceza I·nfaz Kurumunda isyan c¸ıktıgˆı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Ocak 2019 tarihinde c¸es¸itli sosyal medya sitelerinde Patnos L Tipi Kapalı Ceza I·nfaz Kurumumuzda isyan c¸ıktıgˆı şeklinde bilgilerinin paylas¸ıldıgˆı aktarıldı.
Açıklamada, bu iddiaların doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal paylas¸ım sitelerinde go¨ru¨len Patnos L Tipi Kapalı Ceza I·nfaz Kurumunda isyan c¸ıktıgˆı iddiaları tamamıyla gerc¸ek dıs¸ı ve asılsız olup, kurumumuz olagˆan s¸ekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Yapılan bu tu¨r paylas¸ımlar kurumumuzu yıpratmaya yo¨neliktir, bu tu¨r asılsız haber ve paylas¸ımlara itibar edilmemelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:39 Kaynak: AA
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