Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz kurumlarında Korona Virüs tedbirleri arttırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz kurumlarında Korona Virüs tedbirleri arttırıldı - Son Dakika

Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz kurumlarında Korona Virüs tedbirleri arttırıldı

6 saat önce

Patnos Ceza infaz kurumlarında tedbirler arttırıldı.

Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz kurumlarında Korona Virüs tedbirleri arttırıldı, System.String[]

Patnos Ceza infaz kurumlarında tedbirler arttırıldı.


Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı yetki alanı içerisinde bulunan Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Covid-19 salgını ile ilgili tedbirler artırıldı.


Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir yaptığı açıklamada, dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınını önlemek için Patnos Ceza İnfaz Kurumlarında her türlü tedbirin alındığını belirtti.


Başsavcı Daşdemir, şunları kaydetti; "Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Sağlık ve Adalet Bakanlıklarının Covid-19 virüs salgınına yönelik önlemleri kapsamında ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü/tutuklular ile tüm personele virüs bulaşının önlenmesi amacıyla, Adalet Bakanlığımızın, Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda açıkladığı tedbirler kapsamında cezaevi savcımız, hekimlerimiz ve ilgili kurum müdürlerimizin katılımlarıyla sürecin en başından beri sürekli toplantılar yapılmış ve kurumlarımız personeli ile hükümlü ve tutukluların korunması için yapılacak iş ve işlemler hakkında bir yol haritası belirlenmiş ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile sürekli istişare halinde olunarak gerekli planlamalar yapılmıştır.


Öncelikle bugün itibariyle ceza infaz kurumlarımızda barındırılan tutuklu ve hükümlüler ile herhangi bir cezaevi personelimizde ve adliye çalışanlarımız da hiç pozitif COVID-19 vakası bulunmadığını kamuoyuna duyurmak isteriz.


Ülkemizde ilk vakanın bildirilmesi ile birlikte kurumlarımızda; koridor zemini, pencere ve kapı kolları, merdiven korkulukları, hükümlü ve tutukluların kullandığı telefon ahizeleri, işyurdu ve hobi atölyeleri, muayene odaları, sevk araçları, tuvalet ve banyolar başta olmak üzere hükümlü ve tutukluların barındırıldığı alanlar ile personel tarafından kullanılan tüm fiziki alanların genel dezenfeksiyonu günlük ve gerek duyulması halinde anlık olarak dezenfekte edilmektedir.


Yine hükümlü ve tutuklulara günlük olarak kişisel temizlikleri ile odalarının hijyenini sağlamaları için başta çamaşır suyu ve sıvı el sabunu olmak üzere temizlik ürünleri verilmektedir.


Hükümlü/tutukluların ilk giriş işlemleri yapılırken, hastaneden ateş, öksürük, halsizlik ve bunun gibi COVID-19 bulgularının olmadığına dair rapor alınmaktadır. Yine hükümlü ve tutuklulara Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun algoritmasına uygun olarak enfekte kişilerle muhtemel bir temasının bulunup bulunmadığı sorulmakta ve buna göre tıbbi durumları takip edilmektedir.


İlk giriş işlemleri yapılan hükümlü/tutuklular 14 günlük gözlem için izole edilmiş alanlarda müşahade altında tutulmaktadır. Hükümlü/tutukluların odalarından telefon görüşü, avukat görüşü ve salık sebeplerinden dolayı çıkartılmaları durumunda dezenfektan, eldiven ve maske verilerek gerekli koruyucu önlemler alınmaktadır. Kurum personeline ve hükümlü/tutuklulara yönelik sağlık memurlarımızca, ülke genelinde ilgili makamlar tarafından alınan sağlık önlemleri hakkında seminer verilmiş olup virüs salgınından korunmaları için yapılması gerekenler ayrıntılı olarak anlatılmıştır.


Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 salgınına karşı alınacak önlemlere ilişkin afiş ve broşürler koridor, kantin, atölyeler, tuvaletler ve banyo kapıları gibi görünürlüğü yüksek tüm alanlara uyarı ve tedbir amacıyla asılmıştır. Yine kurumlarımız personeline kuruma girişlerinde eldiven, maske ve dezenfektan gibi koruyucu malzemeler verilmekte ve ateşleri ölçülerek kuruma alınmaktadır.


Ayrıca Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumu personelimiz kontrollü olarak izole edilmektedir. Hukukun bize emanet ettiği hükümlü ve tutuklularımızın sağlıklarının korunması için mevzuat kapsamında burada belirtilmemiş olsa dahi tüm tedbirler gözden geçirilmekte ve sürekli güncellenerek uygulanmaktadır.


Yine bu süreçte mesai ve zaman mefhumu gözetmeksizin büyük fedakarlıklar göstererek büyük bölümü gönüllü olarak izole altında vardiyalı olarak çalışan infaz ve koruma memurlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Ülke genelinde büyük bir dayanışma örneği ortaya koyduğumuz bu günlerde bireysel yararlarını toplumun ve hizmet verdikleri kurumların yararına feda ederek kendilerinden ve ailelerinden feragat eden tüm personelimiz tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi bizim gururumuz olmuştur.


Son olarak Patnos Adliyesinde alınan tedbirlere de değinmek gerekir. Tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaların ertelenmiş olması nedeniyle adliyemizdeki insan yoğunluğu büyük oranda azalmıştır. Yine idari izin konusunda da ihtiyacı olan ve izin kullanmak isteyen adliye personelimize gerekli kolaylık sağlanarak, işlerin aksamadan yürütülmesi için esnek çalışma modeline geçilmiştir. Bu vesileyle şu an görevi başında olan hakim savcılarımıza tüm adli personele, sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerimize ve diğer kamu/özel sektör çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." - AĞRI

Patnos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:01 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi YERLİ İLAÇ FİRMASI KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACIN ÜRETİMİNE BAŞLADI Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek         
01:00
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi         
00:29
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı         
00:14
Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı         
23:18
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi         
23:03
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti         
22:51
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz         
22:24
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat         
22:20
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu         
22:16
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı         
21:22
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi         
21:22
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı         
21:14
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi         
20:56
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık         
20:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi         
20:01
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı         
19:54
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti         
19:44
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı         
19:43
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti         
19:12
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor         
19:07
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı         
18:54
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı         
18:10
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz         
17:50
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı         
17:22
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 01:17:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza infaz kurumlarında Korona Virüs tedbirleri arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]