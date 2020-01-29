Patnos Sivil Toplum Platformu Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patnos Sivil Toplum Platformu Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Patnos Sivil Toplum Platformu Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı

6 saat önce

Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP),Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı.

Patnos Sivil Toplum Platformu Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP), Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı.


Elazığ ve Malatya illerimizde da yaşanan depremin ardından Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP ) Elazığ ve Malatya'ya gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.


Patnos'ta faaliyet gösteren,Patnos Esnaf Odası,Patnos Şoförler Odası, Patnos Ziraat Odası, Patnos Gazeteciler Cemiyeti, Türk Kızılayı Patnos Şubesi, Patnos İHH Şubesi, SS Süphan Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Patnos Din Görevlileri ve Patnos İmam Hatipliler Derneği ortak bir çalışma başlattı.


Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP), Elazığ Sivrice merkezli olan Elazığ ve Malatya'da ağır hasar meydana getiren 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, depremden zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için seferber oldu.


Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP) üyeleri, bölgede bulunan arkadaşlarla yaptıkları görüşme ışığında en önemli ihtiyaçları belirlediklerini bu doğrultu da, Battaniye, Yorgan, Yastık ve Nevresim gibi barınma ihtiyaçlarının yanı sıra kışlık mont, kaban, kazak vb giysi ihtiyaçları çok yüksek durumda olduğunu kendilerinin de çalışmalarını bu yönde devam ettirdiklerini belirtti. - AĞRI

Patnos, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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