Son Dakika Haberleri: Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vuruldu
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Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vuruldu

1 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vuruldu, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Patnos ilçesinde nedeni henüz öğrenilemeyen olayda Emnine Nuyan (35) adlı kadın uğradığı silahlı saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için şehirde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi. - AĞRI
Patnos, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:54 Kaynak: İHA
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