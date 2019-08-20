Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vuruldu
1 saat önce
Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:54 Kaynak: İHA
'nın Patnos
ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Patnos ilçesinde nedeni henüz öğrenilemeyen olayda Emnine Nuyan (35) adlı kadın uğradığı silahlı saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze Patnos Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için şehirde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi. - AĞRI
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