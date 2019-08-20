Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vuruldu
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Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vurulduAĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde nedeni henüz öğrenilemeyen olayda Emnine Nuyan adlı bayan uğradığı silahlı saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.
Patnos Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
'ta bir kadın sokak ortasında vuruldu
AĞRI - Ağrı
'nın Patnos ilçesinde nedeni henüz öğrenilemeyen olayda Emnine Nuyan adlı bayan uğradığı silahlı saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı
tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze Patnos Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olay'dan sonra kaçan zanlının yakalanması için şehirde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.
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