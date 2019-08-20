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Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vuruldu

13 dakika önce

Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vurulduAĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde nedeni henüz öğrenilemeyen olayda Emnine Nuyan adlı bayan uğradığı silahlı saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.

Patnos'ta bir kadın sokak ortasında vuruldu
AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde nedeni henüz öğrenilemeyen olayda Emnine Nuyan adlı bayan uğradığı silahlı saldırı sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay'dan sonra kaçan zanlının yakalanması için şehirde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.
Patnos, Ağrı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
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