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Patnos'ta 'Çocuklar üşümesin' projesi

6 saat önce

Patnos Gazeteciler Cemiyeti (PAGACEM) bu yıl Üniversitede okuyan 10 öğrenciye burs ve ilk öğretimde okuyan 5 bin öğrenciye de giyim yardımında bulunacağını açıkladı.

Patnos'ta 'Çocuklar üşümesin' projesi, System.String[]

Patnos Gazeteciler Cemiyeti (PAGACEM) bu yıl Üniversitede okuyan 10 öğrenciye burs ve ilk öğretimde okuyan 5 bin öğrenciye de giyim yardımında bulunacağını açıkladı.


Patnos Gazeteciler Cemiyeti'nin (PAGACEM) girişimleri sonucu yaklaşık 5 bin öğrenciye mont, pantolon, gömlek, çorap, kazak ve hırka yardımı yapılacağı ve ayrıca üniversitede okuyan 10 öğrenciye burs verileceğini bildirdi.


Patnos Gazeteciler Cemiyeti (PAGACEM) Başkanı Faruk Yavuz, yaptığı açıklamada, "Biz Patnos Gazeteciler Cemiyeti olarak her sene rutin olarak gerçekleştirdiğimiz ve bu sende yönetim kurulumuz olarak karar verdiğimi ismini de "Çocuklar Üşümesin" koyduğumuz projemiz kapsamında ilçemiz genelinde okuyan ve yardıma muhtaç yaklaşık 5 bin öğrencimize giyim yardımında bulunacağız. Yardımlarımız Sadece bununla sınırlı olmayacak aynı zamanda Üniversitede okuyan 10 kardeşimize de burs vereceğiz."


Başkan Yavuz açıklamasına şöyle devam etti, "Cemiyetimizin her hangi bir bütçesi yok bu tarz yardımları da hayırsever iş insanlarımızla irtibata geçip taleplerimizi bildiriyoruz kendileri de Cemiyetimize gönderiyor ve bizde sadece aracı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz, bizler Patnos Gazeteciler Cemiyeti (PAGACEM) olarak bu Projemizi her sene aynı şekilde yapmak istiyoruz, şimdiden bizlerin bu taleplerini geri çevirmeyen ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardımlarını esirgemeyen iş insanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." - AĞRI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Faruk Yavuz, Patnos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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