Patnos'ta, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP), Elazığ ve Malatya 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı

Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor