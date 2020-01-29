Patnos'ta, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patnos'ta, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Patnos'ta, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP), Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Patnos'ta, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP), Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

İlçedeki sivil toplum kuruluşları, PASTOP öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek verdi.

Toplanan yardımlar, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderecek.

Malatya, Patnos, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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