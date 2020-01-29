Patnos'ta, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

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Patnos'ta, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası
6 saat önce
Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP), Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:58 Kaynak: AA
Patnos Sivil Toplum Platformu (PASTOP), Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.
İlçedeki sivil toplum kuruluşları, PASTOP öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek verdi.
Toplanan yardımlar, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderecek.
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