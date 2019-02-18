Son Dakika Haberleri: Patnos'ta İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Patnos'ta İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

49 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Patnos'ta İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Malazgirt Caddesi Alpaslan Camii önünde meydana geldi. Narin ve Çalış aileleri arasında 20 gün önce araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavga yeniden alevlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan silahlı kavgada Kutbettin Narin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çalış (58), Mehmet Akdoğan (65), Mehmet Sıddık Sari (77) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çalış, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri Patnos Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçleri kavganın yaşandığı caddeyi trafik ve yaya geçişine kapatarak inceleme yaptı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Ağrı, kavga, Patnos, 3. Sayfa
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