Son Dakika Haberleri: Patnos'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği

Patnos'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Etkinliği

45 dakika önce

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya, Patnos ilçesinde de uygulandı.

Patnos'ta
Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya, Patnos ilçesinde de uygulandı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Patnos Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği görevlilerince düzenlenen etkinlikte sürücü ve yayalar bilgilendirildi.


Ardından İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden polis ve jandarma ekipleri, öğrencilere broşür dağıtarak yaya önceliğiyle ilgili bilgilendirme yaptı.


Ağrı- Van kara yolunda yolu kullanan öğrencilere uygulamalı geçiş üstünlüğü bilgisini veren ekipler, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildiğini belirterek, yaya öncelikli trafik düzenine geçildiğini söyledi.

Görevliler, kavşaklarda ve yaya geçitlerinde geçiş önceliğini yayalara vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacağı uyarısında da bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:26 Kaynak: AA

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