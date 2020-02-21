Patnos'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Patnos'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

Patnos'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

7 saat önce

Patnos ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Patnos'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı, System.String[]

Patnos ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Enver Özderin başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, kamu kurum amirleri, otobüs firma temsilcileri ve trafik birimlerinde görevli personel katıldı

Toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.

Enver ÖZDERİN, Kaymakamlık, Patnos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız
Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:31:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Patnos'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]