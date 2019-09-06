Son Dakika Haberleri: Patnos'ta pkk/kck operasyonu: 10 gözaltı
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Patnos'ta pkk/kck operasyonu: 10 gözaltı

30 dakika önce

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Patnos'ta pkk/kck operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
AĞRI'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen  operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Patnos ilçesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Eylül günü yaptığı operasyonla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı sürdüren jandarma, 10 şüphelinin evlerinde yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 69 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir bellek ile 8 adet video kaset, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirdi. Şüphelilerin evlerinde bir adet de FETÖ/PDY terör örgütü lideri tarafından yazılmış kitap bulundu.
Soruşturma sürüyor.


Patnos, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
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